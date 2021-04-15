Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 56% опрошенных киевлян, а президенту Владимиру Зеленскому – 43%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы «Рейтинг».

Опрос среди жителей Киева провели 10-11 апреля. По его итогам, Виталию Кличко доверяют 56% опрошенных украинцев, не доверяют – 43%. Президенту Владимиру Зеленскому, в свою очередь, доверяют 43%, не доверяют – 54%.

Бывшему премьер-министру Украины Владимиру Гройсману доверяют 34% опрошенных, не доверяют – 54%. Экс-президенту Петру Порошенко доверяют 33%, не доверяют – 64%. Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова также доверяют 33%, не доверяют – 38%, не знают его еще 25%.

Лидеру ВО «Батьківщина» Юлии Тимошенко доверяют 21% участников опроса, не доверяют – 77%. Народному депутату от «ОПЗЖ» Юрию Бойко доверяют всего 15%, не доверяют – 66%, не знают его 16%. Нынешнему премьер-министру Дмитрию Шмыгалю доверяют 14%, не доверяют – 48%, не знают его – 24%.

Кроме того, 49% опрошенных считают, что Виталий Кличко эффективно реагирует на угрозу коронавируса в Киеве, а 47% противоположного мнения. Относительно действий, которые предпринимает для этого президент, эффективными их считают 29%, неэффективными – 65%.

Также 72% киевлян поддерживают решение властей об усиленном карантине с 5 по 16 апреля, а 69% отметили, что поддержали бы продолжение локдауна в Киеве до конца апреля в случае обострения ситуации с COVID-19.

55% поддерживают решение городских властей Киева о работе общественного транспорта по специальным пропускам в этот период. Сообщается, что за последний месяц почти вдвое выросло количество тех, кто хочет сделать прививку от коронавируса (с 27% до 50%).

Всего было опрошено 1200 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности не более 2,8%.

Напомним, более 30% украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую.