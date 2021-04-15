Администрация Джо Байдена в четверг, 15 апреля, ввела новые экономические и политические санкции в отношении Российской Федерации, в том числе из-за действий РФ на востоке Украины и в Крыму.

Об этом говорится в заявлении администрации на сайте Белого дома.

«Администрация Байдена» ясно дала понять, что Соединенные Штаты хотят, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми. Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по отрицательной траектории. Однако мы также ясно дали понять — публично и в частном порядке — что мы будем защищать наши национальные интересы и будем платить за действия российского правительства, направленные на то, чтобы причинить нам вред«, — говорится в сообщении.

Министерство финансов США (Казначейство) выполнило следующие действия:

1. Ввело ограничения против российского госдолга. Издана директива, запрещающая финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации или Министерством финансов. А также запрещено предоставление ссуд в рублях или другой валюте Центральному банку Российской Федерации, Фонду национального благосостояния Российской Федерации или Министерству финансов Российской Федерации.

2. Наложило санкции на 6 российских технокомпаний. Министерство финансов определило шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб, начиная от предоставления экспертных знаний и заканчивая разработкой инструментов и инфраструктуры и содействием преступным действиям в киберпространстве. Эти компании предназначены для работы в технологическом секторе экономики Российской Федерации.

3. Наложило санкции на 32 юридических и физических лица, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года, а также другие акты дезинформации и вмешательства.

«Эти действия направлены на то, чтобы сорвать скоординированные усилия российских официальных лиц, доверенных лиц и спецслужб по делегитимации нашего избирательного процесса. Правительство США продолжит преследование тех, кто занимается такой деятельностью», — говорится в заявлении.

В частности, казначейство в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой наложило санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.

«Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину в борьбе с односторонними провокациями России вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также соглашается с необходимостью немедленного прекращения Россией наращивания военной мощи и подстрекательской риторики», — отметили в Белом Доме.

Ранее сообщалось, что США в одностороннем порядке могут дать Украине статус «основной союзник вне НАТО».