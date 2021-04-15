Руководителем Государственной налоговой службы назначили Алексея Любченко, раньше он занимал этот пост, пока продолжал действовать карантин.

Соотвествующее распоряжение выложили на Правительственном портале.

Приказ подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Назначить Любченко Алексея Николаевича Председателем Государственной налоговой службы Украины с 20 апреля 2021 сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, — говорится в акте.

Однако представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан написал, что 19 апреля Любченко уволят с должности по истечению контракта, но уже 20 апреля восстановят по новому контракту – он будет руководить налоговой в течении пятилетия.

Напомним, глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что в Украине более 4 млн человек систематически не платят налоги.