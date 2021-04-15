Польша объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов за «нарушение дипломатического статуса и деятельности в ущерб Польше».

Как сообщает «Европейская правда», об этом объявило Министерство иностранных дел Польши.

Отмечается, что 15 апреля МИД вызвало посла РФ и вручило ему ноту об объявлении персонами нон-грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве.

— Основанием для решения стало нарушение дипломатического статуса и осуществление указанными лицами деятельности в ущерб Республике Польша, — сообщают в заявлении.

Также в ней Польша выражает полную солидарность с решениями США от 15 апреля, касающимися политики в отношении России.

— Решения, которые совместно принимаются и согласовываются союзниками, являются лучшим ответом на враждебные действия, к которым прибегает Российская Федерация, — добавляют в конце.

Напомним, администрация Джо Байдена в четверг, 15 апреля, ввела новые экономические и политические санкции в отношении Российской Федерации, в том числе из-за действий РФ на востоке Украины и в Крыму.