Верховная Рада в четверг, 15 апреля, приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предоставляет отцам возможность брать отпуск до двух недель при рождении ребенка.

«За» проголосовали 269 народных депутатов на внеочередном заседании парламента, пишет Корреспондент.

Законопроект предлагает дополнить Кодекс о труде и закон «Об отпусках» новым видом отпуска при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней, который оплачивается за счет работодателя.

В законопроекте оговаривается, что такой отпуск может предоставляться не только мужчине, находящемуся в браке с женщиной, родившей ребенка, но и отцу ребенка, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но они проживают вместе.

Такой отпуск также может предоставляться бабушке, дедушке или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) воспитывает ребенка одна (один).

Законопроект также предоставляет равное право каждому из родителей ребенка брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

Кроме того, документ закрепляет право родителей несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних лиц с инвалидностью с детства на дополнительный отпуск.

Напомним, Министерство социальной политики подготовило проект закона «О государственной помощи семьям с детьми» об увеличении размера пособия при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагается увеличить размер выплат и установить ежегодную индексацию.