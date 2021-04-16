Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 15 апреля, было зафиксировано 7 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В пригороде населенного пункта Майорское российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Новозвановка противник совершил обстрел в сторону позиций наших защитников из гранатометов различных систем, а у поселков Зайцево и Пески - из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта майорских был зафиксирован пролет враждебных БПЛА с пересечением линии разграничения, а вблизи поселка Новгородское враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра, 16 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Сообщается, что украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.