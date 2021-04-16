Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выявила многочисленные нарушения в работе компании олигарха Рината Ахметова «ДТЭК Киевские электросети». Предприятие оштрафовали на 1,7 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ, передает Hromadske.

Предприятие олигарха обвинили в том, что оно предоставило ложную информацию о показателях непрерывности электроснабжения, несвоевременно присоединяло потребителей к системе распределения электроэнергии, а также не соблюдало показателей качества услуг по распределению электроэнергии.

Во время заседания член НКРЭКУ Ольга Бабий рассказала, что компания Ахметова несанкционированно присоединила к электросети один из объектов в селе Плюты Киевской области: «Формально, по документам, это санаторий, а физически — это жилье Рината Леонидовича».

Член Комиссии отметила, что этот объект расположен за пределами территории лицензионной деятельности компании. Из-за этого компанию Ахметова обязали до 20 мая 2021 года предоставить НКРЭКУ обновленные сведения о местах осуществления хозяйственной деятельности.

Как передает «Европейская правда», в «ДТЭК Киевские электросети» заявили, что компанию не штрафовали за подключение объекта в селе Плюты. Там добавили, что якобы подключили дом вполне законно — после обращения клиента.

А еще в «ДТЭК» заявили, что со штрафом не согласны. Там отметили, что все жалобы клиентов якобы устранили до начала проверки.