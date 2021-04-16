Президент Украины Владимир Зеленский обратился к историческому опыту, когда комментировал вопрос про желание президента Франции Эммануэля Макрона поддерживать дружеские отношения с Россией. По мнению Зеленского, история неоднократно наказывала за умиротворение агрессора.

Такое заявление он сделал в интервью французской газете Le Figaro.

Президент отметил, что желание французского лидера отыскать дружеское начало в отношениях с Путиным — не конструктивное, особенно после того, как Россия развязала крупномасштабный конфликт в Европе.

— Будем откровенны. Я очень хотел бы, чтобы мои отношения с президентом Макрона, а значит, отношения Украины и Франции, были еще лучше, чем отношения у Эммануэля Макрона с другими лидерами, например с президентом России. Особенно сейчас, когда нам очень нужна поддержка Европы. Когда мы очень пострадали от агрессии России, — высказался Владимир Зеленский.

Он добавил, что нежелание учиться на чужих примерах и попытка заговорить агрессора никогда не приводили к хорошему финалу.

— Мне кажется, что президент Макрон хочет быть в дружеских отношениях с Россией — я понимаю его. Но он должен понять мое стремление, о котором я говорил. Всегда меньше болит, если касается не тебя, и всегда кажется, что с тобой так не будет. Но история не гладит по головке, а бьет хуком тогда, когда ты не ждешь. Ты должен быть готов, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины напомнил, что российские спецслужбы могли быть причастны к массовым протестам «желтых жилетов» в 2018-2019 годах. Даже эти общественные потресения были «нулем» в сравнении с тем, что Россия устроила на украинских землях, уверяет политик.

— Я видел много конфликтных моментов, и я не знаю на сто процентов, была причастна Россия к этим конфликтам, забастовками во Франции, не была. В любом случае я на это смотрел, и мне не нравилась конфликтная ситуация. Но это ноль по сравнению с тем, что происходит у нас. Мне кажется, что он как умный лидер должен осознать опасность раньше, чем могут произойти какие-то действия, похожие на наши, которые, не дай бог, унесут жизни людей. Поэтому баланса не получится, я так считаю, — константировал Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский запрашивал разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, но в Кремле не ответили.