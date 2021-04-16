Президент Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров в медлительности: пока украинские воины отдают жизни за безопасную жизнь в Европе, Украине даже не предоставили статусов в ЕС и НАТО.

Об этом глава государства высказался в интервью французскому изданию Le Figaro.

Президент заявил, что если Европа действительно поддерживает нашу страну, то ей надо переходить от скользких формулировок к конкретным действиями.

— Я очень хотел бы, чтобы у Европы было стопроцентное понимание, как они оценивают Украины. Если они видят Украину в Европейском Союзе, то надо, чтобы они это открыто говорили. Не просто, что в будущем, когда Украина сделает первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое ... И если безопасность любой страны - это членство в Альянсе, то надо делать шаги по ПДЧ (план действий по вступлению в НАТО) ... и по ЕС, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Политик добавил, что украинские солдаты гибнут на фронте, сдерживая агрессию Российской Федерации, а Европа только выражает беспокойство и высказывает поддержку, когда надо оказывать реальную, а не эфемерную помощь.

— Конечно, я очень рад поддержке со стороны Президента Макрона. Но мы хотим непосредственно говорить о том, что нас беспокоит, — о войне на востоке Украины, об оккупации Крыма. Да, он сделал много. Он, ЕС, а также Ангела Меркель, Шарль Мишель, многие европейские президенты и премьер-министры поддерживают нас. Но речь идет о безопасности в Европе. И если лидеры ЕС говорят, что от Украины зависит ситуация безопасности в Европе, если мы платим за это жертвами, а уже более 14 тысяч человек погибли, значит, мы должны иметь какой-то статус. Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях. Мы хотим быть своими. Я считаю, что мы давно этого заслужили. Считаю, что мы должны быть в Европейском Союзе, должны получить ПДЧ. Я всегда говорю, что Украина должна иметь такой статус. Это справедливо, — сказал Владимир Зеленский.

Ранее НикВести сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к историческому опыту, когда комментировал вопрос про желание президента Франции Эммануэля Макрона поддерживать дружеские отношения с Россией. По мнению Зеленского, история неоднократно наказывала за умиротворение агрессора.