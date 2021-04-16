Народные депутаты собрали 120 подписей из 150 необходимых под проектом постановления с призывом к правительству по поводу отстранения министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий (фракция «Слуга народа») на брифинге в пятницу, 16 апреля, передает «Интерфакс-Украина».

— Постановление, в котором готовили обращение к правительству по поводу отстранения министра, есть еще с ноября (2020 года, — прим.). И там не только оппозиционные фракции, а фактически все фракции подписали. И я тоже подписывал, еще в ноябре. Насколько говорили коллеги, там около 120-ти подписей, а нужно 150, — сказал Михаил Радуцкий.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков информировал о том, что в парламенте нет зарегистрированных проектов постановлений об увольнении кого-либо из министров, в том числе Максима Степанова.

В феврале заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявляла, что фракция может поднять вопрос об отставке Максима Степанова во время обсуждения на заседании, если начало процесса вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 не будет организовано надлежащим образом. Однако в начале марта парламентарий уточнила, что фракция в ближайшее время не планирует рассматривать вопрос о возможности отставки главы Минздрава.

Напомним, сенат Бразилии начал расследование действий президента Жаира Болсонару в условиях пандемии коронавируса. Ситуация в стране с заболеваемостью и смертностью продолжает ухудшаться, а система здравоохранения не справляется с нагрузкой.