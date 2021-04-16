Ударная группировка вооруженных сил РФ в оккупированном Крыму продолжает усиливаться, вдобавок к уже переведенным частям на полуостров передислоцировали части 58-ой армии ЮВО.

Об этом разузнало российское издание «Коммерсантъ».

Издание запросило информация в Южном военном округе, там ответили, что северокавказские соединения перебросили в Крым для «плановых учений». Якобы на полигонах полуострова будут отрабатываться навыки стрельбы операторов ПВО комплексов «Фагот» и «Хризантема»

«Коммерсантъ» также отмечает, что днем ранее в воды Черного моря РФ вывела ряд боевых кораблей, в частности, фрегат «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», тральщик «Иван Голубец», а также большие десантные корабли. Вся эта армада прорывала гипотетические минные заграждения при поддержке авиации.

Напомним, 15 апреля, катера Федеральной службы России провоцировали катерную группу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которая находится на боевом дежурстве в Азовском море.