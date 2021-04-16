Президент Владимир Зеленский одобрил подключение Владимира Путина к сегодняшнему трехстороннему обсуждению эскалации на Востоке Украины и в Крыму, но президент РФ не захотел обсуждать сложившуюся ситуацию.

Слова президента на парижском брифинге цитирует Европейская правда.

Лидер Украины отметил, что Путин так не появился на переговорах во Франциию, даже в формате видеозвонка, хотя именно он отдал приказ о передислокации частей со всех регионов России к украинской границе.

— Подключения Путина не было, поэтому мне сложно ответить, что бы я ему сказал, если бы было подключение. Хотя я настроен на то, чтобы мы все вчетвером подключились по вопросу безопасности ситуации на Востоке Украины и деоккупации наших территорий, — отметил Владимир Зеленский.

Он также рассказал, что подробно описал Эманнуэлю Макрону и Ангеле Меркель все события на фронте, предшествовавшие сегодняшней встрече.

— Мы проговорили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины, которая действовала с 20 июля и действовала очень неплохо, но где-то со второй половины декабря мы увидели осложнение ситуации на контактной линии и временно оккупированной территории. Все эти случаи я рассказал подробно господину Макрона, а затем и госпоже Меркель, — рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров в медлительности: пока украинские воины отдают жизни за безопасную жизнь в Европе, Украине даже не предоставили статусов в ЕС и НАТО.