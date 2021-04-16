Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Франции Эммануэля Макрона подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Европейский Союз – лидер республики пообещал ознакомиться.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Президент отметил, что часть стран ЕС готовы поддержать Украину в ее стремлении к альянсу.

— Мы сделали декларацию, которую мы заключаем с партнерами, странами-членами Европейского Союза, в которой та или иная страна подписывает с нами декларацию, в которой она поддерживает Украину в стремлении быть членом Европейского Союза. Скажу вам откровенно, что несколько стран уже подписали эту декларацию. Есть страны, которые знакомятся пока с этой декларацией. Я рассказал детали этой декларации, я предложил Франции также поддержать Украину. Я думаю, что президент Макрона ознакомится с этой декларацией и даст свой ответ, — сказал Владимир Зеленский на брифинге.