Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Франции Эммануэля Макрона подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Европейский Союз – лидер республики пообещал ознакомиться.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Президент отметил, что часть стран ЕС готовы поддержать Украину в ее стремлении к альянсу.
— Мы сделали декларацию, которую мы заключаем с партнерами, странами-членами Европейского Союза, в которой та или иная страна подписывает с нами декларацию, в которой она поддерживает Украину в стремлении быть членом Европейского Союза. Скажу вам откровенно, что несколько стран уже подписали эту декларацию. Есть страны, которые знакомятся пока с этой декларацией. Я рассказал детали этой декларации, я предложил Франции также поддержать Украину. Я думаю, что президент Макрона ознакомится с этой декларацией и даст свой ответ, — сказал Владимир Зеленский на брифинге.
Напомним, президент Владимир Зеленский одобрил подключение Владимира Путина к сегодняшнему трехстороннему обсуждению эскалации на Востоке Украины и в Крыму, но президент РФ не захотел обсуждать сложившуюся ситуацию.
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Франции Эммануэля Макрона подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Европейский Союз – лидер республики пообещал ознакомиться.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Президент отметил, что часть стран ЕС готовы поддержать Украину в ее стремлении к альянсу.
— Мы сделали декларацию, которую мы заключаем с партнерами, странами-членами Европейского Союза, в которой та или иная страна подписывает с нами декларацию, в которой она поддерживает Украину в стремлении быть членом Европейского Союза. Скажу вам откровенно, что несколько стран уже подписали эту декларацию. Есть страны, которые знакомятся пока с этой декларацией. Я рассказал детали этой декларации, я предложил Франции также поддержать Украину. Я думаю, что президент Макрона ознакомится с этой декларацией и даст свой ответ, — сказал Владимир Зеленский на брифинге.
Напомним, президент Владимир Зеленский одобрил подключение Владимира Путина к сегодняшнему трехстороннему обсуждению эскалации на Востоке Украины и в Крыму, но президент РФ не захотел обсуждать сложившуюся ситуацию.