Президент Украины Владимир Зеленский положительно относится к идее двусторонних переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Об этом он заявил на брифинге в Париже, пишет Украинская правда.

— О предложении президента Байдена встретиться с президентом Путиным в третьей стране… Я считаю, что это правильно. Это очень вовремя и это очень важно в любом вопросе. Когда есть такой диалог, как говорят, пушки молчат, — считает президент.

По мнению Владимира Зелинского, такая мера могла бы решить некоторые вопросы, потому что диалог между этими странами должен быть.

Он также добавил, что если на этой встрече будет подниматься вопрос Украины, то такое обсуждение не будет предметным.

— Это еще раз будет показывать, что большим по размерам странам кажется, что все вращается вокруг них, но мир гораздо больше, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Франции Эмманюэля Макрона подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Европейский Союз – лидер республики пообещал ознакомиться.