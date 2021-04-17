Рауль Кастро оставляет должность первого секретаря ЦК Компартии Кубы после 62 лет правления семьи Кастро.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
89-летний Кастро в пятницу принимает участие в Восьмом съезде партии, который продлится до 19 апреля. Во время своего выступления он заявил, что доволен тем, что передает правление группе подготовленных руководителей.
Его пост займет Мигель Диас-Канель, который в 2019 году стал президентом страны. Reuters пишет, что Кастро подтвердил передачу власти новому руководству.
Как отмечает CNN, уход Кастро — важное историческое событие, которое означает конец эпохи правления революционеров, братьев Кастро, на острове.
Рауль Кастро — младший брат Фиделя Кастро, который руководил Кубой после революции 1959 года и скончался в 2016-м. Рауль Кастро занимал высший руководящий пост в стране с 2006-го по 2018 год. В феврале 2019 года в результате референдума в стране приняли новую конституцию, которая, в частности, ввела должности президента и премьер-министра.
Президентом страны стал Мигель Диас-Канель, а премьером — Мануэль Марреро Крус.
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Рауль Кастро оставляет должность первого секретаря ЦК Компартии Кубы после 62 лет правления семьи Кастро.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
89-летний Кастро в пятницу принимает участие в Восьмом съезде партии, который продлится до 19 апреля. Во время своего выступления он заявил, что доволен тем, что передает правление группе подготовленных руководителей.
Его пост займет Мигель Диас-Канель, который в 2019 году стал президентом страны. Reuters пишет, что Кастро подтвердил передачу власти новому руководству.
Как отмечает CNN, уход Кастро — важное историческое событие, которое означает конец эпохи правления революционеров, братьев Кастро, на острове.
Рауль Кастро — младший брат Фиделя Кастро, который руководил Кубой после революции 1959 года и скончался в 2016-м. Рауль Кастро занимал высший руководящий пост в стране с 2006-го по 2018 год. В феврале 2019 года в результате референдума в стране приняли новую конституцию, которая, в частности, ввела должности президента и премьер-министра.
Президентом страны стал Мигель Диас-Канель, а премьером — Мануэль Марреро Крус.