15 апреля в Северной Корее состаялись торжества по случаю 109-й годовщині со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Глава КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу посетил Дворец Солнца Кымсусан в Пхеньяне. Их сопровождали заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦТ ТПК Ким Ё Чжон, секретарь ЦК ТПК по организационным вопросам Чо Ён Вон, начальник генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон.
День рождения Ким Ир Сена, который в КНДР называют Днём Солнца, является крупнейшим национальным праздником, отмечаемым культурными и спортивными мероприятиями.
Наблюдатели отмечают, что в текущем году празднование дня рождения Ким Ир Сена прошло масштабнее, чем год назад, когда были отменены почти все крупные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Основатель КНДР, Трудовой партии Кореи и основоположник идеологии чучхе родился 15 апреля 1912 года. Программа чествования покойного вождя включала поклонение ему во дворце «Кимсусан», танцы и салют.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что США является «самым большим врагом» для его страны. Он пообещал расширить арсенал ядерного оружия и военный потенциал КНДР.
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15 апреля в Северной Корее состаялись торжества по случаю 109-й годовщині со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Глава КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу посетил Дворец Солнца Кымсусан в Пхеньяне. Их сопровождали заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦТ ТПК Ким Ё Чжон, секретарь ЦК ТПК по организационным вопросам Чо Ён Вон, начальник генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон.
День рождения Ким Ир Сена, который в КНДР называют Днём Солнца, является крупнейшим национальным праздником, отмечаемым культурными и спортивными мероприятиями.
Наблюдатели отмечают, что в текущем году празднование дня рождения Ким Ир Сена прошло масштабнее, чем год назад, когда были отменены почти все крупные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Основатель КНДР, Трудовой партии Кореи и основоположник идеологии чучхе родился 15 апреля 1912 года. Программа чествования покойного вождя включала поклонение ему во дворце «Кимсусан», танцы и салют.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что США является «самым большим врагом» для его страны. Он пообещал расширить арсенал ядерного оружия и военный потенциал КНДР.