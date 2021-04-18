Бывшему президенту Перу Мартину Вискарре запретили занимать государственные должности в течение 10 лет, поскольку он получил COVID-прививки без очереди.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ, это решение единогласно поддержал Конгресс Перу.

«Вискарра был признан виновным в применении своего влияния, заговоре и даче ложных показаний в связи со скандалом о VIP-вакцинации в Перу, в результате которого ряд министров и других государственных чиновников получили прививки вакциной Sinopharm до того, как она стала публично доступной в стране», — говорится в материале.

Конгресс также запретил в течение восьми лет занимать государственные должности экс-министру здравоохранения Пилар Мазетти и в течение одного года — бывший главе МИД Элизабет Астете. Обе бывшие министра ушли в отставку на фоне скандала с внеочередным вакцинированием.

По словам Визкарра, они с женой получили прививку в октябре как добровольцы во время ее испытания, однако институт, проводивший клинические испытания, это отрицает.

Бывший президент вступил в должность в марте 2018 года, пообещав побороть коррупцию на госслужбе, и возглавлял страну до того, как получил импичмент в ноябре прошлого года из-за других коррупционных обвинений.