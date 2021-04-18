В пятницу, 16 апреля, Министерство юстиции США подало гражданский иск против союзника бывшего президента Дональда Трампа Роджера Стоуна, обвинив его и его жену в неуплате почти 2 миллионов долларов налогов.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на американское телевидение.

В документе из шести пунктов указано, что Стоун и его жена Нидия Стоун задолжали в казну около 1,5 миллиона долларов в 2007 и 2011 годах и 407 тысяч долларов уже начиная 2018 года.

Стоуны, говорится в заявлении, уклонились от сбора средств, вместе с этим вели «роскошный образ жизни, несмотря на то, что задолжали почти 2 миллиона долларов в виде невыплаченных налогов, процентов и штрафов».

— Заявление правительства является абсурдным. Они хорошо знают, что из-за моей двухлетней борьбы... мы с женой оказались на грани банкротства... Описать мой нынешний образ жизни как «роскошный» будет бессмысленно, — заявил Роджер Стоун.

Дональд Трамп, находясь на посту президента США, указом о помиловании отменил тюремное заключение для своего давнего соратника Стоуна, который фигурировал в расследовании спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы в США.

Ранее окружной суд Вашингтона приговорил Стоуна к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний в Конгрессе США и за попытки повлиять на свидетеля. Это один из самых строгих приговоров для приближенных к Трампу лиц, которые фигурировали в расследовании спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы.

Напомним, в феврале 2019 года в США состоялось судебное заседание в отношении экс-помощника президента Дональда Трампа по политическим вопросам Роджера Стоуна. Он получил серьезное предупреждение за публикацию снимка судьи в Instagram на фоне прицела.