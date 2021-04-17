Сотрудники ФСБ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат — консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», — говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированном Крыму с четырех утра 17 февраля сотрудники ФСБ России провели обыски у крымских татар и задержали по меньшей мере пятерых из них. Украина возбудила против оккупантов уголовные производства.