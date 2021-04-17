Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко убежден, что Украина должна срочно наладить собственное производство вакцин. Финансирование такого производства должно происходить по принципу государственно-частного партнерства.

Собственное видение пути к созданию украинской вакцины от коронавируса он выразил в ходе презентации своего антиковидного плана в Черкассах, передает пресс-служба политсилы.

— Одним из ключевых элементов нашего антиковидного плана является начало работы по разработке мощностей для украинского производства вакцин, — отметил Петр Порошенко.

По подсчетам политика, на старте проекта потребуются инвестиции в размере не менее 15-20 миллионов долларов США.

— После проведения мной переговоров с украинским фармакологическими компаниями, после проведения переговоров с мировыми производителями вакцин мы бы сделали такую модель финансирования. Производитель инвестирует не менее 50% средств на начало производства. Инвестор — в мире это называется «ангел-инвестор», человек, который инвестирует не только и не столько чтобы иметь прибыль, а потому, что стремится решить проблему. Я уверен, что мы в Украине соберем несколько миллионов долларов, чтобы наладить отечественное производство вакцин. И государство даст не бюджетные средства, а бюджетное кредитование, — пояснил он.

Отдавать кредит, по мнению политика, инвесторы смогут вакцинами, что снизит уровень коррупции при закупке прививок за рубежом и гарантирует защиту украинцев от болезни.

— Если государство даст несколько миллионов долларов бюджетного кредитования, с ним рассчитаются вакциной. Для чего? Чтобы потом не оказались в ситуации, когда снова будут коррумпировано завозить вакцины из-за рубежа. Ведь речь идет не только о ковидной вакцине. От бешенства, от гриппа — от чего угодно, — сказал лидер «Европейской Солидарности».

В дополнение ко всему, вакцина собственного производства может стать спасением в случае очередной вспышки эпидемии.