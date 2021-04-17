Задержанный в Санкт-Петербурге украинский консул Александр Сосонюк будет выслан из России. Консул находится под дипломатическим иммунитетом и его не могут арестовать.

Об этом сообщили изданию «Коммерсантъ» два источника в МИД России.

«Вопрос в том, будет он объявлен персоной нон грата или ограничатся заявлением о нежелательности дальнейшего пребывания в стране», — сказал один из собеседников в МИДе.

Ранее сообщалось, что украинский консул, которого накануне задержала ФСБ в Санкт-Петербурге , уже находится на территории дипмиссии. Его задерживали на несколько часов.

В МИД Украины заявили, что в ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики