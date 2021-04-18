Вооруженные силы Израиля минувшей ночью нанесли удары по военным объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории Израиля, произошедший в пятницу вечером.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

Мишенями этих ударов стали объекты, названные израильскими военными «террористическими целями», которыми руководит исламистская партия ХАМАС.

Свидетели сообщили, что удары поразили два учебных лагеря боевиков на юге Газы и еще одну цель в центральной части сектора Газа.

Представитель ХАМАС заявил, что, несмотря на израильские действия, «сектор Газа все еще борется и не сломается».

Удары были нанесены через несколько часов после того, как боевики в секторе Газа выпустили ракету, упавшую на юге Израиля. Представитель израильских вооруженных сил заявил, что эта ракета попала в грунт и не нанесла жертв и убытков.

Напомним, в сентябре прошлого года Израиль принял решение несколько ослабить блокаду сектора Газы, соблюдая условия соглашения о прекращении огня с ХАМАСом.