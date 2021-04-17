В Черкассах при поддержке Фонда Порошенко и компании Roshen развивают местный зоопарк. Петр и Марина Порошенко во время поездки в Черкассы побывали на объекте и осмотрели результаты первой очереди реконструкции.

Об этом пишет gazeta.ua.

Пятый президент отметил, что по завершении карантина жители Черкасс и гости города должны обязательно приехать в Черкасский зоопарка.

— Здесь можно увидеть уникальных медведей, зубров, оленей и других зверей. Они живут в совершенно фантастических условиях, которых нет в большинстве зоопарков мира. Предусмотрены современные условия для посетителей: возможность перепеленать и покормить маленького ребенка. Учтены интересы людей с особыми потребностями. Все это стало возможным благодаря усилиям энтузиастов, корпорации Roshen, которая с 2016 года инвестировала в развитие Черкасского зоопарка более 75 миллионов гривен. А также помощи Фонда Порошенко, — рассказал пятый президент об обновлении зоопарка.

Петр Порошенко рассказал, что проект строительства Черкасского зоопарка начался в 2016 году, и на данный момент уже инвестировано 850 млн гривен.

— Сейчас Roshen подписал вторую очередь, где в течение 20 лет будет вложено 300 млн гривен в Черкасский зоопарк. Мы попросили, чтобы наша фракция инициировала вопрос о выделении еще 4,8 гектара земли для зоопарка. Будет новый вход, новые кассы, турникеты, новые вольеры. Будет крутой мирового уровня зоопарк, потому что мы инвестируем в будущее Украины, — сказал он.

Он отметил, что кроме строительства нового отделения Института рака, Фонд совместно с международными организациями закупил еще и оборудования. Также устанавливали всю систему энергообеспечения, обеспечения воздухом, водоотведения, ремонт.

— Наша благотворительная деятельность — это не только построение театра в Киеве, не только 1,5 миллиарда гривен, которые были направлены на поддержку наших Вооруженных сил. Все, начиная от строительства объектов противовоздушной обороны и заканчивая разработкой системы дронов, начиная от контрснайперских групп и контрснайперской подготовки наших УСН, — отметил политик.

Напомним, кондитерская корпорация Roshen начала капитальный ремонт отделения онкогематологии и создание отделения аутологичной трансплантации костного мозга в Национальном институте рака.