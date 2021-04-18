Чешская республика объявила в розыск сотрудников ГРУ Александра Мишкина и Анатолию Чепигу, замешанных в покушении на Сергея Скрипаля. Их подозревают в подрыве склада с вооружением.

Об этом сообщает чешское издание Respekt.

Во время мощного взрыва 50 тонн боеприпасов в октябре 2014 года два гражданина Чехии, Вратислав Гавранек и Людек Петржик, погибли, а впоследствии несколько муниципалитетов были эвакуированы. Полиция, в частности Национальный центр по борьбе с организованной преступностью, много лет работала над этим делом вместе со службой контрразведки BIS и региональной прокуратурой Брно. В прошлом году на основе новой информации детективам удалось добиться дальнейшего прогресса.

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách. https://t.co/SJ5Opg5gXD#policiepp pic.twitter.com/oACMrPYSbg — Policie ČR (@PolicieCZ) April 17, 2021

Чешские правоохранительные органы подтверждают, что Анатолий Чепига и Александр Мишкин прибыли в Чехию 13 октября 2014 года регулярным рейсом Аэрофлота из Москвы. Они покинули страну 16 октября, вылетев в Австрию.

В Чехию они оба прибыли под поддельными паспортами, выданными разведкой ГРУ, которые они позже использовали во время мероприятия в Великобритании. Проездные документы были выданы на вымышленные имена Руслана Боширова и Александра Петрова.

Публично заявленной целью их поездки было посещение склада боеприпасов в Врбетице, где они забронировали места заранее. Любой, кто желает посетить объект по деловым причинам, должен заранее отправить электронное письмо его администраторам, спрашивая, в какие сроки они хотят прибыть. Иностранцы должны предоставить копии паспортов. Паспорта грушников были отправлены в Врбетице по электронной почте, из которой, по мнению полиции, были удалены все метаданные. Из-за этого невозможно точно определить, откуда оно было отправлено.

— Оба мужчины, очевидно, заметали следы за собой на протяжении всего пребывания в Чешской Республике, или они хотели, чтобы их как можно более проследили. Паспорта, которые они отправили в Врбетице, были не теми, с которыми они пересекали государственную границу. Опять же, это были сопроводительные документы, на этот раз выданные на имя Руслана Табарова (в случае Чепиги) и Николая Попа (в случае Мишкина), — пишет Respekt.

После недолгого пребывания в Праге Анатолий Чепига и Александр Мишкин уехали в Северную Моравию, где остановились в небольшом отеле в Остраве. Оператор выдал разрешение на въезд в Врбетице в период с 13 по 17 октября. Взрыв на складе боеприпасов №16 произошел 16 октября в 9:25. У полиции пока нет прямых доказательств того, что оба мужчины действительно вошли в комплекс физически, но эта гипотеза представляется реальной.

По данным полиции, в то время, когда Анатолий Чепига и Александр Мишкин должны были находиться в Врбетицах, здесь разгружалось оружие, которое должен был купить один из крупных болгарских торговцев оружием Эмилиан Гебрев. Это оружие предназначалось для Украины, которая воевала с пророссийскими наемниками и регулярными частями в 2014 году. Торговец должен был продать их ВСУ, если бы оружие было уничтожено с помощью взрывного устройства, помещенного в груз, это нанесло бы торговцу вред в глазах его партнеров.

Напомним, Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки.