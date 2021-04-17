Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки.

Об этом заявил в субботу на экстренной пресс-конференции в Праге первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности министра иностранных дел, пишет ТАСС.

— Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства, — сказал Ян Гамачек.

Вице-премьер выразил сожаление, что этот шаг нанесет серьезный удар по российско-чешским отношениям, но республика, по его версии, была вынуждена пойти на него.

— Мы находимся в такой же ситуации, как Великобритания при попытке отравления [Скрипалей] в Солсбери в 2018 году. К 19:00 (20:00 мск — прим. ТАСС) я вызвал российского посла [в Чехии Александра] Змеевского и проинформировал его об этом, — сказал он.

В пресс-конференции также принял участие премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он сообщил, что национальные спецслужбы указали на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке страны в 2014 году.

— На основании однозначных улик, полученных в ходе расследования [причин взрыва], должен констатировать, что существует аргументированное подозрение в причастности офицеров российской военной разведки ГРУ, [а именно ее] подразделения 29155, к взрыву боеприпасов в Врбетице. Был причинен огромный материальный ущерб, возникла серьезная угроза для многих жителей, но, прежде всего, погибли два наших гражданина — ни в чем не повинные отцы семейств, — сказал он.

Ранее сообщалось, что задержанный в Санкт-Петербурге украинский консул Александр Сосонюк будет выслан из России. Консул находится под дипломатическим иммунитетом и его не могут арестовать.

Напомним, что украинский консул, которого накануне задержала ФСБ в Санкт-Петербурге , уже находится на территории дипмиссии. Его задерживали на несколько часов.

Украина высылает старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве. Так в МИД отреагировали на действия РФ, которая предписала покинуть Россию украинскому консулу Александру Сосонюку.

Также сообщалось, что из РФ выдворили пятерых польских дипломатов — Варшава готовит ответ.