Варшава отреагирует на решение Москвы выслать пятерых польских дипломатов в ответ на объявление персонами нон грата трех дипломатов из посольства РФ в Варшаве.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вел Сеньк, передает корреспондент Укринформа со ссылкой на польские СМИ

— Мы ожидаем официальную информацию по поводу объявленного решения... Мы готовы на шаги России и сделаем это после получения деталей, — заявил Шинковский вел Сеньк.

В пятницу, 16 апреля, глава МИД России Сергей Лавров объявил о намерении выдворить пятерых польских дипломатов из РФ.

Напомним, Варшава 15 апреля объявила трех российских дипломатов персонами нон грата. Основанием для такого решения было нарушение этими лицами условий дипломатического статуса и совершение действий в ущерб Польше.

В польском МИДе заявили в этой связи, что Варшава полностью солидаризируется с решениями, принятыми США 15 апреля, касающимися политики в отношении России.

Президент США Джо Байден 15 апреля издал указ о введении новых санкций, включая выдворение 10 российских дипломатов, из-за действий правительства и разведывательных служб РФ против интересов и суверенитета США.