Украина высылает старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве. Так в МИД отреагировали на действия РФ, которая предписала покинуть Россию украинскому консулу Александру Сосонюку.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Украина выразила решительный протест в связи с задержанием и высылкой Александра Сосонюка, а также исключила выдвинутые ему обвинения. При этом в МИД заявили, что действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях с 1963 года. В Киеве считают, что такие действия Москвы еще раз подтверждают «избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной».

«В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», — заявили в МИД.

Как сообщалось, задержанный в Санкт-Петербурге украинский консул Александр Сосонюк будет выслан из России. Консул находится под дипломатическим иммунитетом и его не могут арестовать.

Напомним, что украинский консул, которого накануне задержала ФСБ в Санкт-Петербурге , уже находится на территории дипмиссии. Его задерживали на несколько часов.