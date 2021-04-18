В ответ на информацию о причастности сотрудников российских спецслужб к взрывам на военном складе во Врбетице в 2014 году Чехия может не допустить «Росатом» к совместному проекту.
Об этом пишет чешское издание Novinky.
Министр промышленности и торговли Карел Гавличек заявил, что в подтверждение подозрение чешских спецслужб станет основанием для отказа от участия российской госкорпорации «Росатом»" в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».
— Конечно, эти события могут повлиять на Дукованы. Это очень серьезные новости. Любой подобный акт, в случае его подтверждения, несомненно, должен иметь свои последствия, — сказал он.
Чешские спецслужбы предостерегали с самого начала от возможного участия «Росатома» в тендере, другими претендентами являются французская EdF, южнокорейская KNHP и канадско-американская Westinghouse.
Напомним, Чешская республика объявила в розыск сотрудников ГРУ Александра Мишкина и Анатолию Чепигу, замешанных в покушении на Сергея Скрипаля. Их подозревают в подрыве склада с вооружением.
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В ответ на информацию о причастности сотрудников российских спецслужб к взрывам на военном складе во Врбетице в 2014 году Чехия может не допустить «Росатом» к совместному проекту.
Об этом пишет чешское издание Novinky.
Министр промышленности и торговли Карел Гавличек заявил, что в подтверждение подозрение чешских спецслужб станет основанием для отказа от участия российской госкорпорации «Росатом»" в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».
— Конечно, эти события могут повлиять на Дукованы. Это очень серьезные новости. Любой подобный акт, в случае его подтверждения, несомненно, должен иметь свои последствия, — сказал он.
Чешские спецслужбы предостерегали с самого начала от возможного участия «Росатома» в тендере, другими претендентами являются французская EdF, южнокорейская KNHP и канадско-американская Westinghouse.
Напомним, Чешская республика объявила в розыск сотрудников ГРУ Александра Мишкина и Анатолию Чепигу, замешанных в покушении на Сергея Скрипаля. Их подозревают в подрыве склада с вооружением.