В городах Керчь и Раздольное, находящихся на территории временно оккупированного Крыма, остановят водоснабжение якобы по причине ремонтных работ.

Об этом сообщает Радио Свобода «Крым.Реалии».Вода из кранов пропадет с утра до вечера 18 апреля.

— Керчь, с 9:30 до 18:00 на шоссе Героев Сталинграда, а с 8:30 до 17:00 на ул. Главной, ул. Юзобинского, ул. Панкратова, ул. Холмогорской; пгт Раздольное с 10:00 до 17:00 на ул. 30 Лет Победы, ул. Аэродромной, Евпаторийском шоссе., — говорится в сообщении.

Примечательно, что во многих населенных пунктах Крыма воду уже начали подавать по графику, так как по самым оптимистическим прогнозам жидкости на полуострове хватит едва ли до середины лета.

Напомним, в городе Алушта, который находится на территории временного оккупированного РФ Крыма, местная администрация ограничивает подачу воды, чтобы продержаться до лета.