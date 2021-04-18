Cпикер сирийского парламента объявил, что президентские выборы в стране состоятся 26 мая.

Об этом сообщает Inquirer.

Спикер Хаммуд Саббаг сказал, что регистрация на выборы продлится 10 дней, начиная с понедельника. По его словам, сирийцы за рубежом проголосуют 20 мая.

Западные политики ожидают, что в результате имитации выборов президент Башар Асад получит четвертый семилетний срок (с максимальной поддержкой в 95%+) на бумаге. Пока неясно, будут ли против него баллотироваться какие-либо кандидаты, но любые такие выборы будут символическими.

Соединенные Штаты в прошлом месяце предупредили Асада, что администрация Байдена не признает результаты президентских выборов, если голосование не будет свободным, справедливым, под контролем Организации Объединенных Наций и не будет представлять все сирийское общество, том числе курдские общины.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда протесты против правления династиции Асадов, вдохновленные «арабской весной», превратились в вооруженное восстание в ответ на жестокое военное подавление.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган высказал в среду предположение, что российские и сирийские военные наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям, а не по террористам.