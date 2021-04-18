Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Киеве сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом, в больнице находится относительно много детей, а для части пациентов не хватает кислорода.

Об этом политик рассказал в интервью НВ.

По словам мэра, сейчас в киевских стационарах пребывают около 4,3 тысячи больных коронавирусом, из них 27 детей, больше 3 тысяч пациентов находятся в тяжелом состоянии.

— Больницы переполнены. Люди лежат в коридорах, реа­нимации полные. Если раньше у нас госпитализировали двоих из 10 больных, то сейчас — семерых из 10 заболевших. Вирус мутирует, он более агрессивен, и более сложные последствия. Раньше молодые люди и дети болели бессимптомно. Вчера я посещал киевскую городскую детскую больницу и инфекционную больницу, которая также заполнена, и там много детей, некоторые — под кислородом, — информирует Виталий Кличко.

Политик подчеркнул, что карантин для Киева скорее вынужденная мера, чем дополнительное условие.

— Ежедневно умирают от 40 до 50 человек. Сейчас многие спекулируют: зачем нужен локдаун? Как сытый голодного не поймет, так и здоровый больного, — объяснил Виталий Кличко.

Городской голова добавил, что за последние две недели столичные власти увеличили количество коек на 1 тысячу — сегодня их в городе насчитывается 6,5 тысячи.

— Мы можем еще увеличить количество коек, но нам очень сложно найти дополнительно врачей. Потому что не койки лечат, а врачи. Если не будет врачей, дополнительные места нам не помогут, — подытожил Виталий Кличко.

Напомним.