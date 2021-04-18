Премьер-министр Денис Шмыгаль поручился, что сейчас идут переговоры с западными партнерами о признании в Европе украинского сертификата про иммунитет от COVID-19.

Об этом глава правительства написал в своем Facebook.

Глава Кабмина подчеркнул, что такая совместимость подарит украинцам возможность беспрепятственно ездить в пределах Европейского союза.

— Среди прочего, Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19...Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровел от него, а также сдал тесты. Совместимость украинского и европейского сертификата позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе, — отчитался Денис Шмыгаль.

Напомним, Европейская комиссия 16 марта представила свое предложение по сертификату, который будет подтверждать, что его владелец был вакцинирован против Covid-19, выздоровел от него или имеет отрицательный результат теста. Эта мера поможет передвигаться по Европе людям с подобным документом.