Европейская комиссия 16 марта представила свое предложение по сертификату, который будет подтверждать, что его владелец был вакцинирован против Covid-19, выздоровел от него или имеет отрицательный результат теста. Эта мера поможет передвигаться по Европе людям с подобным документом.

Об этом сообщает Financial Times.

«Паспорт вакцинации», будет бесплатным для граждан ЕС и должен предотвратить мошенничество с отрицательными результатами тестирования.

— Теперь, когда вакцинация в Европе растет, у нас должна быть перспектива возврата к основному праву на свободное передвижение по Европе, — сказал депутат Европарламента Манфред Вебер.

Он добавил, что свидетельство о вакцинации — отличный способ решить вставшую проблему в 2021 году, особенно, когда месяцы утеряны при обсуждении этого вопроса. Европейский парламентарий считает, что документ следует рассмотреть и принять «в срочном порядке».

В проекте указано, что для граждан цифровой сертификат будет состоять из QR-кода на их смартфоне или в печатной версии. Кроме того, документ касается не только вакцинации, но и указывает, проходил ли кто-либо недавно тестирование.

Тем временем несколько европейских стран уже начали работу над своими собственными версиями сертификатов, но предложение Европейской комисии должно гарантировать, что системы различных государств-членов будут взаимопризнанными.

Кроме того, данные не будут храниться в центральной базе данных, и государства-члены будут нести ответственность за предоставление и хранение необходимых данных, таких как имя владельца паспорта, тип используемой вакцины, дата вакцинации, любые результаты тестов и появился ли иммунитет.

Комиссар внутренних дел ЕС Илва Йоханнсон заявила, что что все государства-члены будут внедрять паспорт вакцинации, но каждое государство будет решать, разрешать ли гражданам, которые были вакцинированы вакцинами, не признанными в ЕС, такими как российские и китайские вакцины, перемещение по территории ЕС.

Ранее НикВести сообщали, что представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ все еще не рекомендует странам вводить COVID-паспорта. В то же время организация готова предоставить консультации странам по содержанию таких документов.