57% опрошенных совершеннолетних и 53% — украинцев в возрасте 14-17 лет боятся, что Путин захватит новые территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты Национального репрезентативного исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report 13-14 апреля.

Как отмечают социологи, женщин, которые боятся захвата Россией территорий Украины на 13% больше, чем мужчин - 63% против 50% опрошенных соответственно.

— Интересно распределение по регионам. На западе Украины 60% респондентов также ответили утвердительно, в Центральной Украине и на юге - 59%, а вот на востоке - только 45%. По возрасту взрослые респонденты распределились почти одинаково. В возрастной группе 18-29 лет боятся, что Путин захватит новые территории 55% респондентов, опрошенные 45-59 и 60+ лет ответили утвердительно 56%, а вот у лиц в возрасте 30-44 наибольший показатель — 61%, — отмечается в сообщении.

Не боятся такого развития событий 35% совершеннолетних респондентов. Больше всего их оказалось на востоке Украины - 49%, а меньше всего - на западе (31%).

Среди молодежи больше боятся захвата украинских территорий девушки - 55% против 51% среди парней. По распределению места жительства - из них 55% проживают в городе и 48% - в сельской местности.

Не боятся захвата новых территорий 41% респондентов в возрасте 14-17 лет.

Отметим, если бы президентские выборы прошли в конце марта 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский — 24,7%. В начале месяца его поддерживали 22,5% украинцев.