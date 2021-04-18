57% опрошенных совершеннолетних и 53% — украинцев в возрасте 14-17 лет боятся, что Путин захватит новые территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты Национального репрезентативного исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report 13-14 апреля.
Как отмечают социологи, женщин, которые боятся захвата Россией территорий Украины на 13% больше, чем мужчин - 63% против 50% опрошенных соответственно.
— Интересно распределение по регионам. На западе Украины 60% респондентов также ответили утвердительно, в Центральной Украине и на юге - 59%, а вот на востоке - только 45%. По возрасту взрослые респонденты распределились почти одинаково. В возрастной группе 18-29 лет боятся, что Путин захватит новые территории 55% респондентов, опрошенные 45-59 и 60+ лет ответили утвердительно 56%, а вот у лиц в возрасте 30-44 наибольший показатель — 61%, — отмечается в сообщении.
Не боятся такого развития событий 35% совершеннолетних респондентов. Больше всего их оказалось на востоке Украины - 49%, а меньше всего - на западе (31%).
Среди молодежи больше боятся захвата украинских территорий девушки - 55% против 51% среди парней. По распределению места жительства - из них 55% проживают в городе и 48% - в сельской местности.
Не боятся захвата новых территорий 41% респондентов в возрасте 14-17 лет.
Отметим, если бы президентские выборы прошли в конце марта 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский — 24,7%. В начале месяца его поддерживали 22,5% украинцев.
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57% опрошенных совершеннолетних и 53% — украинцев в возрасте 14-17 лет боятся, что Путин захватит новые территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты Национального репрезентативного исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report 13-14 апреля.
Как отмечают социологи, женщин, которые боятся захвата Россией территорий Украины на 13% больше, чем мужчин - 63% против 50% опрошенных соответственно.
— Интересно распределение по регионам. На западе Украины 60% респондентов также ответили утвердительно, в Центральной Украине и на юге - 59%, а вот на востоке - только 45%. По возрасту взрослые респонденты распределились почти одинаково. В возрастной группе 18-29 лет боятся, что Путин захватит новые территории 55% респондентов, опрошенные 45-59 и 60+ лет ответили утвердительно 56%, а вот у лиц в возрасте 30-44 наибольший показатель — 61%, — отмечается в сообщении.
Не боятся такого развития событий 35% совершеннолетних респондентов. Больше всего их оказалось на востоке Украины - 49%, а меньше всего - на западе (31%).
Среди молодежи больше боятся захвата украинских территорий девушки - 55% против 51% среди парней. По распределению места жительства - из них 55% проживают в городе и 48% - в сельской местности.
Не боятся захвата новых территорий 41% респондентов в возрасте 14-17 лет.
Отметим, если бы президентские выборы прошли в конце марта 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский — 24,7%. В начале месяца его поддерживали 22,5% украинцев.