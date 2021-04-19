Российская Федерация объявила персонами нон-гранта на своей территории 20 сотрудников посольства Чехии - это заявление последовало вскоре за разоблачением приключений сотрудников ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.

Об этом заявляет Министерство иностранных дел РФ.

В уведомлении указывают, что на беседу вызывали посла Чехии в РФ Витезлава Пивноку.

— Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. В.Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата». Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны. Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Послу вручена соответствующая нота, — шантажируют восточноевропейское государство россияне.

Ранее НикВести сообщали, Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки.