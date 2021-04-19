На фоне напряженности между Украиной и Россией Британия в мае отправит в Черное море два боевых корабля.
Об этом сообщила газета The Sunday Times, ссылаясь на представителя министерства обороны Соединенного Королевства, передает «Интерфакс-Украина».
В Черное море будет направлен эсминец противовоздушной обороны и противолодочный фрегат из состава авианосной группы, которая в тот момент будет находиться в Средиземном море.
При этом истребители-невидимки F-35B Lightning и противолодочные вертолеты Merlin будут стоять наготове на флагманском корабле группы — авианосце Queen Elizabeth для оказания поддержки военным кораблям в Черном море.
«Великобритания и наши союзники непоколебимы в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил представитель Минобороны Великобритании.
Развертывание должно показать солидарность между союзниками Великобритании по НАТО и Украиной, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании введут закон для защиты от «враждебных государств», таких как Россия и Китай.
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На фоне напряженности между Украиной и Россией Британия в мае отправит в Черное море два боевых корабля.
Об этом сообщила газета The Sunday Times, ссылаясь на представителя министерства обороны Соединенного Королевства, передает «Интерфакс-Украина».
В Черное море будет направлен эсминец противовоздушной обороны и противолодочный фрегат из состава авианосной группы, которая в тот момент будет находиться в Средиземном море.
При этом истребители-невидимки F-35B Lightning и противолодочные вертолеты Merlin будут стоять наготове на флагманском корабле группы — авианосце Queen Elizabeth для оказания поддержки военным кораблям в Черном море.
«Великобритания и наши союзники непоколебимы в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил представитель Минобороны Великобритании.
Развертывание должно показать солидарность между союзниками Великобритании по НАТО и Украиной, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании введут закон для защиты от «враждебных государств», таких как Россия и Китай.