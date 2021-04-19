Полиция Киева открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных запретов в отеле на столичном Подоле, пресса сообщает, что вечеринку организовал депутат Николай Тищенко для своей супруги.

Об этом сообщают правоохранительные органы столицы.

По сведениям средств массовой информации праздник в ресторации гостиницы Fairmont устроил парламентарий от президентской партии Николай Тищенко ко дню рождения своей жены.

Полицейские проводят беседу с руководством заведения, осматривают помещения и разыскивают доказательства намеренного правонарушения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.

Ранее НикВести сообщали, что народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко, который вместе с коллегами по фракции приехал на округ № 87, где проходят довыборы в Верховную Раду, отметился скандальным поведением.