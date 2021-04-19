Украинские и румынские ВМС провели совместные учения в акватории Черного моря.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, программа тренировки включала проведение визуального распознавания и проверку связи, а также тренировки по маневрированию в костюмах и ордерах.

К маневрам привлекли корвет Horia Macellariu.

Участники учений перешли к корабельному боевому обучению по отражению атак скоростных малоразмерных плавсредств.

Также были включены тренировки по борьбе за живучесть, во время которого румынский корвет играл роль поврежденного корабля, а украинские моряки отрабатывали технику буксировки последнего.

Не менее важным стало отражение ударов противника при нападении на корабль, охраняемый с воздуха.

Учения прошли на фоне сообщений о наращивании Россией войск на границах с Украиной.

Россия с 24 апреля по 31 октября перекроет часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных и государственных иностранных кораблей.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании введут закон для защиты от «враждебных государств», таких как Россия и Китай.