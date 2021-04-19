Министерство здравоохранения Беларуси подтасовывало статистику скончавшихся от СOVID-19, чтобы она совпала со словами президента Александра Лукашенко, которые в первые месяцы пандемии был ярым коронаскептиком.

Об этом свидетельствуют данные исследования Медиазоны.

Журналисты указывают, что в реальности в одном только Минске умерло больше людей, чем по данным официальной статистики во всей стране

— Официальные сообщения Минздрава о числе зараженных коронавирусом и погибших из-за него сильно отличаются от данных, которые собирают сами же чиновники для внутреннего использования. В 2020 году Минске заражалось и умирало больше людей, чем Минздрав сообщал про всю страну — это показали данные минских загсов и учреждений здравоохранения, доступ к которым получила «Медиазона». Из них же следует, что за прошлый год в Минске умерло на пять тысяч больше людей, чем обычно — смертность выросла на 29%. А основной жертвой эпидемии стали люди старше 60 лет, — анализируют журналисты.

Статистические ведомства Беларуси скрывали смерти от коронавируса за сопутствующими болезнями.

— Собеседник отмечает, что если бы все медики следовали этому приказу Минздрава, «у нас была бы самая честная статистика в мире». Фальсификации, на его взгляд, происходят по устным распоряжениям руководства учреждений здравоохранения и «формируются снизу». По его словам, чтобы «не портить статистику», патологоанатом может просто указать коронавирус в другом пункте свидетельства. Если кроме COVID-19 у человека было другое тяжелое заболевание, эксперт просто может указать ковид как второе основное заболевание (а в статистику попадает только указанное первым). Среди таких заболеваний, за которым в статистике часто скрыт коронавирус, врач называет болезни сердца — это, например, атеросклеротический или постинфарктный кардиосклероз, а также артериальная гипертензияб, — выяснили журналисты.

Примечательно, что летом 2020 года президент Беларуси Александр Лукашенко уверял, что его стратегия борьбы с коронавирусом без строгого карантина оказалась правильной. В свете последних данных становится понятна его слепая уверенность.