Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что принятию законопроекта, который позволит бюджету Николаева получать прибыль от деятельности морских портов, мешают в правительстве.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести в понедельник, 19 апреля.

Давид Арахамия отметил, что правительство не хочет терять прибыль, поэтому организовало «большое антилобби» данного вопроса.

— Завис немного законопроект, потому что сейчас очень большое антилобби этого вопроса со стороны правительства — не хотят терять деньги. Для того, чтобы куда-то принести, надо откуда-то забрать. Те, у кого забирается, очень активно включили лобби. Но мы как раз недавно делали координационное совещание между всеми депутатами приморских регионов, для которых это выгодно. Решили, что все равно будем подавать, выносить в зал и там будем пользоваться всеми уловками, хитростями для того, чтобы это сделать, — отметил Давид Арахамия.

Давид Арахамия

Народный депутат Игорь Негулевский добавил, что выносить законопроект на заседание сессии Рады планируют в этом году. Документ уже прошел все комитеты, кроме бюджетного, на рассмотрении которого сейчас и находится.

— Поедем в Киев, будем их воспитывать, — резюмировал Давид Арахамия.

Напомним, народные депутаты Игорь Негулевский, Артем Черноморов, Максим Дырдин, Александр Пасечный, Игорь Копытин и Александр Гайду из Николаевской области, а также несколько других народных депутатов зарегистрировали поправку к Бюджетному кодексу о возврате на места 50% поступлений от деятельности портов на развитие инфраструктуры.

Законопроектом предусматривается создание специального фонда, источником финансирования которого будут отчисления части чистой прибыли - 50% дивидендов от деятельности АМПУ и государственных стивидорных компаний. Предложенный механизм позволит направить субвенции из государственного бюджета в местные на объекты припортовой инфраструктуры.

Тогда Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что не видит перспектив развития принятия в ближайшее время законопроекта о портовых сборах, которое позволит городскому бюджету получать прибыль от деятельности морских портов.

Как известно, народный депутат 8 созыва Борис Козырь инициировал внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины, принятие которых позволит 50% прибыли от деятельности морских портов, которые поступают от Администрации морских портов Украины в государственный бюджет, направлять на места в виде субвенции на развитие инфраструктуры припортовых городов. Необходимость принятия такой поправки Борис Козырь объяснял тем, что несмотря на то, что деятельность портов непосредственно связана с территориальными общинами городов и областей, где они находятся, целевых отчислений от деятельности портов местные бюджеты не получают. В итоге, города самостоятельно несут расходы на содержание и развитие объектов припортовой инфраструктуры, которые непосредственно обеспечивают деятельность морских портов.

Именно поэтому еще осенью прошлого года народный депутат Борис Козырь обратился в Бюджетный комитет Верховной Рады с инициативой о внесении соответствующей поправки в Бюджетный кодекс, а также в Закон Украины о Государственном бюджете на 2019 год, однако тогда это предложение не нашло поддержки большинства.

Ежегодно Николаевский филиал АМПУ отчисляет в государственный бюджет от 1 до 1,2 миллиарда гривен прибыли.

Принятие этого законопроекта позволит, в частности, привлечь в Николаев дополнительно около 600 миллионов гривен ежегодно. Эти деньги можно направить на строительство, реконструкцию, ремонт дорог, мостов, эстакад и других инфраструктурных объектов.

Идею о том, чтобы Администрация морских портов Украины отдавала в местные бюджеты половину от прибыли, которую на сегодняшний день отчисляет в бюджет страны, поддержал Президент Украины Владимир Зеленской во время своего визита в Николаев.