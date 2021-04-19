Адвокат экс-президента Петра Порошенко Илья Новиков посоветовал добровольно уволиться прокурорам, инициировавшим дело против бывшего главы страны. По его мнению, чтобы избежать дальнейшего позора, дело нужно прекращать немедленно.

Об этом известный юрист заявил агентству Интерфакс-Украина во время брифинга.

Судебный защитник подчеркнул, что Киевский апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции об отмене подозрения заместителю министра иностранных дел Егору Божко в этом деле, а значит виновность Петра Порошенко не доказана.

— Все предварительное лето у нас фактически было посвящено этой истории о назначении первого заместителя директора Службы внешней разведки Украины господина Семочко. По этому уголовному делу было вручено подозрение Егору Божко, тогдашнему главе. На прошлой неделе Апелляционный суд города Киева отказал в удовлетворении жалобы прокуратуры и признал сообщение о подозрении Божко незаконным по той простой причине, что не было ни одного доказательства того, что бюджет Украины понес убытки. То, что убытки были, они придумали из головы, сказал суд с двух инстанций, — напомнил Илья Новиков.

Он добавил, что это автоматически подтвердило всю беспочвенность обвинений ГБР против Петра Порошенко.

— Это означает, что уголовное дело, по которому ГБР и Офис Генерального прокурора утверждали, что действиями Порошенко и Божко был нанесен ущерб в 500 тысяч гривен, потратив несколько миллионов гривен на это производство, пришло к бессмысленному концу. Сейчас у следователей, в чьем производстве находилось дело, и у прокуроров, которые присматривают за этим производством, остается только один законный выход. Они обязаны срочно, желательно на этой неделе, чтобы не откладывать и не причинять еще большие убытки бюджету, объявить о закрытии производства против Порошенко, — отмечает Илья Новиков.

Юрист также отметил, что дело о назначении Семочко, которую пытались сделать громким, «даже не лопнуло, она просто тихо «сдулось».

— Лица, участвующие в производстве, следователи - их было много, они ходили в суд целой группой, бригадой. И прокуроры, которые руководили этой группой, обязаны это дело закрыть. Желательно подать в отставку. И желательно приготовиться компенсировать ущерб, своими незаконными действиями, несмотря на свои полномочия, они нанесли бюджету. Это неприятная процедура, мы это понимаем. Но сделать это придется, — предупреждает Илья Новиков.

Адвокат также напомнил, что количество производств против Порошенко «идет на десятки, и максимально мы достигли на каком-то этапе цифры в 60 уголовных производств».

— Мы являемся свидетелями бесславного завершения того единственного дела, которое было результатом всех усилий в течение 2 лет двух очень влиятельных правоохранительных организаций. Не стоит забывать, что президент Зеленский лично своим авторитетом и своими высказываниями, которые сопровождали весь ход этого дела, показал свою личную заинтересованность в том, чтобы это дело двигалось, несмотря на абсурдность. Чтобы на него тратились деньги, чтобы применялись усилия, чтобы у прессы была возможность ежемесячно, а лучше каждую неделю, сообщать о том, что в отношении Порошенко есть новые и новые производства. Это то, чем закончились все эти усилия, — подытожил Илья Новиков.

Напомним, Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод экс-президента Петра Порошенко на два допроса в ГБР — 28 февраля и 6 марта.