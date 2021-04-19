Представители глав государств «нормандской четверки» подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе. Стороны обсудили практические шаги для реализации этого предложения.

Об этом сообщили в Telegram-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

— Все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Сегодня состоялась встреча советников глав государств «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) в режиме видеоконференции,— говорится в сообщении.

Отмечается, что главной темой встречи представителей глав государств «нормандской четверки» стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Франция и Германия продолжат мобилизовать усилия для урегулирования ситуации на Донбассе.