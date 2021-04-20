Правление немецкой консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС) поддержало Армина Лашета как кандидата в канцлеры на парламентских выборах этого года.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает Европейская правда.

Дебаты партийного совета продолжались в течение шести часов и затянулись до поздней ночи понедельника. В результате за Армина Лашета, который возглавляет партию, проголосовало большинство (77,5%) совета партии - 31 член. Его соперник Маркус Зедер получил всего 9 голосов.

Голосование не является официальным решением о выдвижении кандидата от консервативного блока, к которому принадлежит ХДС и баварский Христианско-социальный союз (ХСС) Маркуса Зедера. Однако он ранее заявлял, что будет уважать решение партийного совета ХДС.

— Речь идет о лучших ответах на насущные вопросы будущего. И я готов баллотироваться от нашего имени, — сказал Армин Лашет после голосования совета.

Армин Лашет и Маркус Зедер, премьер-министры двух наиболее густонаселенных немецких земель, Северный Рейн-Вестфалия и Бавария, боролись за то, чтобы стать кандидатом в канцлеры от двух сестринских партий.

Армин Лашет созвал видеоконференцию в понедельник вечером, чтобы быстро решить вопрос о кандидатуре. Он также пригласил своего соперника, но он заявил во время пресс-конференции в понедельник, что он не хочет «вмешиваться» в процесс принятия решений ХДС, и пообещал, что не будет «злиться», если партия выберет Армина Лашета.

Напомним, партия канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) проиграла выборы в местные парламенты (ландтаги) в двух федеральных землях – Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц.