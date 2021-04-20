Созданное недавно губернатором Виталием Кимом госпредприятие «Агентство местных дорог Николаевской области» объявило тендер на строительство моста в Витовском районе через реку Ингул на автомобильной дороге О151118 (Александровка-Николаев) -Пересадовка- (Днепр-Николаев).
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Ожидаемая стоимость работ — 25 миллионов 73 тысячи 957 гривен. Конечный срок подачи тендерных предложений – 5 мая, аукцион назначен на 6 мая.
Победитель тендера должен будет выполнить работы до 31 декабря 2022 года.
Протяженность моста – 30 метров.
В тендерной документации сказано, что гарантийный срок эксплуатации составляет 85 (восемьдесят пять) лет со дня принятия объекта заказчиком. Гарантийный срок качества законченных работ отдельных смонтированных конструкций составляет:
- покрытие дорожной одежды - 5 лет (согласно ДБН В.2.3-4: 2015),
- основа дорожной одежды - 8 лет (согласно ДБН В.2.3-4: 2015),
- дорожные знаки - 7 лет (согласно ДСТУ 4100: 2014),
- дорожная разметка пластиком - 1 год (согласно ДСТУ 2587: 2010),
- гидроизоляция проезжей части автодорожных мостов - 15 лет (согласно ДБН В.2.3-22),
- защита от коррозии - 15 лет (согласно ДБН В.2.3-22),
- система отвода воды - 20 лет (согласно ДБН В.2.3-22),
- ограждения безопасности автодорожных мостов и поручни - 20 лет (согласно ДБН В.2.3-22).
Отметим, что в Пересадовке на сегодня функционирует понтонный мост, который регулярно топит большегрузный транспорт.
Стоит отметить, что данный мост уже неоднократно оказывался в аварийном состоянии и тонул из-за перегруженных грузовиков. Аналогичные ситуации по вине большегрузного транспорта происходили в мае 2015 года, в сентябре 2017 года, в июне и ноябре 2018 года. Также мост ушел под воду 26 декабря 2019 года, когда по нему двигались фуры.
Созданное недавно губернатором Виталием Кимом госпредприятие «Агентство местных дорог Николаевской области» объявило тендер на строительство моста в Витовском районе через реку Ингул на автомобильной дороге О151118 (Александровка-Николаев) -Пересадовка- (Днепр-Николаев).
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Ожидаемая стоимость работ — 25 миллионов 73 тысячи 957 гривен. Конечный срок подачи тендерных предложений – 5 мая, аукцион назначен на 6 мая.
Победитель тендера должен будет выполнить работы до 31 декабря 2022 года.
Протяженность моста – 30 метров.
В тендерной документации сказано, что гарантийный срок эксплуатации составляет 85 (восемьдесят пять) лет со дня принятия объекта заказчиком. Гарантийный срок качества законченных работ отдельных смонтированных конструкций составляет:
- покрытие дорожной одежды - 5 лет (согласно ДБН В.2.3-4: 2015),
- основа дорожной одежды - 8 лет (согласно ДБН В.2.3-4: 2015),
- дорожные знаки - 7 лет (согласно ДСТУ 4100: 2014),
- дорожная разметка пластиком - 1 год (согласно ДСТУ 2587: 2010),
- гидроизоляция проезжей части автодорожных мостов - 15 лет (согласно ДБН В.2.3-22),
- защита от коррозии - 15 лет (согласно ДБН В.2.3-22),
- система отвода воды - 20 лет (согласно ДБН В.2.3-22),
- ограждения безопасности автодорожных мостов и поручни - 20 лет (согласно ДБН В.2.3-22).
Отметим, что в Пересадовке на сегодня функционирует понтонный мост, который регулярно топит большегрузный транспорт.
Стоит отметить, что данный мост уже неоднократно оказывался в аварийном состоянии и тонул из-за перегруженных грузовиков. Аналогичные ситуации по вине большегрузного транспорта происходили в мае 2015 года, в сентябре 2017 года, в июне и ноябре 2018 года. Также мост ушел под воду 26 декабря 2019 года, когда по нему двигались фуры.