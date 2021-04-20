Созданное недавно губернатором Виталием Кимом госпредприятие «Агентство местных дорог Николаевской области» объявило тендер на строительство моста в Витовском районе через реку Ингул на автомобильной дороге О151118 (Александровка-Николаев) -Пересадовка- (Днепр-Николаев).

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ожидаемая стоимость работ — 25 миллионов 73 тысячи 957 гривен. Конечный срок подачи тендерных предложений – 5 мая, аукцион назначен на 6 мая.

Победитель тендера должен будет выполнить работы до 31 декабря 2022 года.

Протяженность моста – 30 метров.

В тендерной документации сказано, что гарантийный срок эксплуатации составляет 85 (восемьдесят пять) лет со дня принятия объекта заказчиком. Гарантийный срок качества законченных работ отдельных смонтированных конструкций составляет:

- покрытие дорожной одежды - 5 лет (согласно ДБН В.2.3-4: 2015),

- основа дорожной одежды - 8 лет (согласно ДБН В.2.3-4: 2015),

- дорожные знаки - 7 лет (согласно ДСТУ 4100: 2014),

- дорожная разметка пластиком - 1 год (согласно ДСТУ 2587: 2010),

- гидроизоляция проезжей части автодорожных мостов - 15 лет (согласно ДБН В.2.3-22),

- защита от коррозии - 15 лет (согласно ДБН В.2.3-22),

- система отвода воды - 20 лет (согласно ДБН В.2.3-22),

- ограждения безопасности автодорожных мостов и поручни - 20 лет (согласно ДБН В.2.3-22).

Отметим, что в Пересадовке на сегодня функционирует понтонный мост, который регулярно топит большегрузный транспорт.

Стоит отметить, что данный мост уже неоднократно оказывался в аварийном состоянии и тонул из-за перегруженных грузовиков. Аналогичные ситуации по вине большегрузного транспорта происходили в мае 2015 года, в сентябре 2017 года, в июне и ноябре 2018 года. Также мост ушел под воду 26 декабря 2019 года, когда по нему двигались фуры.