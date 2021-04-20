Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что не поддерживает отношений с мэром Николаева Александром Сенкевичем. При этом народный депутат не особо доволен порядком в городе.

Об этом он сказал отвечая на вопросы журналистов в понедельник, 19 апреля, после представления нового гендиректора ГП «Зоря»-«Машпроект», передает корреспондент НикВести.

Отметим, что самого Александра Сенкевича на представлении руководителя одного из стратегических предприятий, рассположенных в городе, не было. Судя по сообщению на сайте городского совета, в это время он вручал знак отличия начальнице управления здравоохранения Ирине Шамрай.

Давид Арахамия отметил, что взаимодействие есть между депутатами городского совета от «Слуги народа» и мэром Александром Сенкевичем, а насколько оно эффективно — покажет реализация проектов. Также нардеп раскритиковал городскую власть за отсутствие чистоты, перерытые улицы и незаконные застройки.

— У меня пока отсутствует взаимодействие. Я планировал делать сюда рабочий визит. У меня не должно быть особого взаимодействия. Это должно быть взаимодействие нашего депутатского корпуса «Слуга народа» на местном уровне, областной администрации. Диалог у них сформировался, они вроде как работают. Насколько это эффективно, мы должны увидеть по проектам. Потому что у нас есть тот же парк Победы, о котором мы говорили неоднократно, есть огромное количество проблем, связанных с инфраструктурой. «Перекопск» этот, как всегда копают, никто не может ответить. Чистота на улицах, давно в город не приезжал, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Я считаю, что это чистая ответственность местной власти. Имею ввиду, коллективная, не говорю конкретно об Александре Федоровиче, а как об институции управления городом. Этим надо заниматься, — сказал Давид Арахамия.

Александр Сенкевич и Давид Арахамия на встрече с предпринимателями и волонтерами Николаева, 2015 год

Он также добавил, что скоро приедет в Николаев с рабочим визитом, во время которого изучит самые распространенные жалобы горожан. В частности, касающиеся незаконных строек. Ранее издание Преступности.Нет писало о незаконном строительстве гаражей компанией «Телец-ВАК» по адресу Садовая, 34. При этом, по заявлениям представителя исполкома горсовета и депутата николаевского района, которые прибыли на место, никакого разрешения и отвода земельного участка застройщику на строительство гаражей боксового типа — не предоставлялось.

Давид Арахамия подчеркнул, что если местные власти не могут остановить стройку, он это сделает лично, вспомнив ситуацию с киоском, которая произошла в 2020 году. 23 июля прошлого года Давид Арахамия заявил, что собирается снести киоск на пересечении улиц Чигрина и Садовой, который преграждает собой проход по тротуарной дорожке. Спустя несколько дней владелец МАФа сам убрал будку.

— Хотим проверить основные вещи, о которых люди спрашивают. Это как раз чистота города, предприятия, борьба с незаконными строениями, в том числе. Я читал про строительство гаражей, которое никто не может остановить. Выглядит это каким-то сюрреализмом. Я не понимаю, как это. Если все против, все понимают, что это незаконно, а они продолжают строить. Я чувствую, что приеду и сам буду это останавливать, как сделали когда-то с этим киоском. Странная, конечная, функция, но, если местная власть не может остановить незаконную стройку, мне это удивительно. Это значит, что кто-то получает с этого какую-то долю, — сказал нардеп.

Напомним, что в августе 2019 года Давид Арахамия заявил, что разочаровался в мэре Николаева Александре Сенкевиче за время его работы на занимаемой должности.

Также летом прошлого года Давид Арахамия напомнил мэру Александру Сенкевичу о политической и уголовной ответственности из-за недостоверной информации о передаче Варваровского моста.