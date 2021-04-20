Начальник российской «красной» колонии Василий Волошин приехал в Украину, когда в РФ его объявили в розыск, но не за пытки и избиения заключенных, а за мелкие экономические правонарушения. Последние полгода он спокойно перемещается по территории Украины и, по словам матери, даже ходит на работу.

Об этом свидетельствует материал Забороны.

Журналисты указывают, что колония, возглавляемая Волошиным, была одной из самых жестоких в России. Некоторые пыточные порядки он насаживал сам за годы своего руководства..

— Начальник исправительной колонии №14 Волошин построил систему, при которой сотрудники «не пачкают рук»: жесткий порядок поддерживали заключенные, приближенные к руководству. Их называли «активистами» или «сынками Волошина» — а они его, как говорили другие заключенные, «паханом». Над заключенными начинали издеваться, как только их привозили в колонию: все передвижения бегом, голова опущена, избивали просто так. В одном из помещений, говорит Шунин, в потолок вбили крюк, на котором людей подвешивали вниз головой, словно боксерскую грушу, и били. Тем, кто держался гордо и показывал характер, заматывали скотчем руки и ноги, били палкой по ступням и засовывали черенок лопаты, швабры, или резиновый шланг в задний проход. На жаргоне это называется «опустить» — худшее по «тюремным понятиям» унижение. Заключенных сводили с ума бессмысленной тяжелой работой: заставляли чистить раз за разом один и тот же писсуар, зубной щеткой тереть лед во дворе, весь день трамбовать землю огромной колодой, носить воду с первого на второй этаж, выливая ее в канализацию, вдесятером возить по территории воз или тракторный прицеп, груженый песком или камнями. Пытки и убийства списывались на несчастные случаи. Доказательства портили и подделывали. Например, осужденный, работавший в медчасти, вспоминал, как по указанию руководства подменял рентгеновские снимки. В 2013 году он сделал осужденному рентген, который показал переломы ребер, но начальник оперативной части Алексей Ничивода сказал ему «не показывать врачам, подменить снимок, а этот принести ему в кабинет». На следующий день заключенный умер, — говорится в материале.

Однако с каждым годом пытки распоясавшегося садиста становили все более изощренными, самые вопиющие случаи выходили за пределы колонии, так что по факту смерти двух заключенных от побоев осенью 2015 года возбудили уголовные дела. Потом еще — за мошенничество и изнасилование. На самого Василий Волошина завели уголовное дело за экономические преступления, после чего он решил не пытать судьбу и сбежал на Северный Кипр, а через пару лет в Украину, страну, где он родился и вырос, там его посадили на домашний арест, но, видимо, он уже истек.

— Волошина отправили под домашний арест в марте 2020, но срок его действия закончился в августе 2020-го. Дальше тишина: никаких постановлений и решений в реестре. Как выяснила Заборона, Волошин сейчас спокойно передвигается по стране. В начале апреля он был в Кугаевцах: приехал на похороны племянника, что подтвердили нам и соседка Волошиных, и его мать. А уже через несколько дней, по словам той же соседки, Волошины уехали в Хмельницкий на свадьбу сестры Василия. Сейчас, говорит Мария Волошина, ее сын живет в Киеве — по ее словам, он работает, но не уточняет, где. Вместе с ним в Киеве находятся жена и дети, — подмечают журналисты.

Напомним, полицейские освободили двух граждан Греции, которых похитили и пытали, вымогая деньги и недвижимость в элитных районах Одессы. По подозрению в организации преступления задержали гражданскую супругу одного из потерпевших.