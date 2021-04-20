Президент Владимир Зеленский подписал указ о конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Согласно документу, руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак должен в десятидневный срок внести предложения по персональному составу этой конкурсной комиссии.

Кроме того, этим указом признается утратившим силу Указ Президента Украины от 4 октября 2017 № 306 «О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины».

Напомним, 27 марта Владимир Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого на должность судьи Конституционного Суда Украины.