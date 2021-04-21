Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Верховная Рада приняла соответствующий закон в марте. Он предусматривает, что призыв резервистов в армию может проходить без мобилизации.

Это позволяет, как сообщили в ОП, оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает.

Президент подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета» № 1357-IX.

Также закон вводит новый вид военной службы — военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

На граждан, которых будут призывать из числа резервистов в особый период, будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, которые предусмотренные для мобилизованных лиц.

В частности, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Совершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы «Оберег» (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться «в любой точке, где идет война».