Несмотря на ограничения, связанные с нахождением Николаева в «красной» карантинной зоне, ресторан «Maison» (бывшая «Мафия») в центре города продолжает принимать посетителей.

О том, по какой схеме работает заведение, которое уже не раз было замечено за нарушением требований карантина, в том числе прикрываясь губернатором Виталием Кимом, рассказали журналисты издания «NikLife».

Ресторан рассылает своим клиентам смс-сообщения, в которых приглашает посетить заведение. 19 апреля заведение напомнило о себе так: «Maison ждет тебя каждый день». Журналисты позвонили по указанному номеру, где им предложили посетить ресторан, сообщив, что работают до 23:00.

— Здравствуйте! Получили SMS с приглашением к вам. Вы работаете? — Здравствуйте! Да, до 23 часов. — Только на вынос? Или можно столик забронировать? — Можете даже не бронировать. Просто приходите. Скажите только, сколько вас будет человек. И когда вас ждать. — Хорошо. Нас будет двое, где-то через час. — Как зовут вас? — *имя* — Ожидаем.

Действительно, для посторонних, отмечают журналисты, может показаться, что рестран не работает - входная дверь заперта, света в окнах почти нет. Однако, чтобы попасть внутрь - необходимо позвонить по телефону.

«Света в окнах почти что нет. Главная дверь закрыта. И казалось бы, ресторан не работает. Но стоило нам позвонить по тому же номеру и сказать, что на месте, вышла администраторка, спросила имя. И услышав ранее заявленное, пригласила внутрь», - пишет издание.

Кроме журналистов внутри заведения было еще несколько отдыхающих. Свет в ресторане был максимально приглушен, кроме кухни. Вероятно, это необходимо для того, чтобы ничего не выдавало со стороны подпольную деятельность «Maison».

«Сделали символический заказ. Пока ждали его, осмотрелись по сторонам и еще раз убедились, что внутри зала нет никакого намека на локдаун. Все будто бы как обычно, просто посетителей немного, музыка тише и света меньше. Что касается масочного режима, не весь персонал носит защитные аксессуары, а от гостей никто этого не требует», - пишет издание.

Отметим, что в Instagram ресторана нет ни одного упоминания о том, что заведение принимает посетителей. В своих публикациях «Maison» предлагает воспользоваться услугами доставки еды из ресторана. А в одной из публикаций от 13 апреля пишет, что двери ресторана «пока закрыты».

Отметим, что это не первый раз, когда ресторан «Maison» работает, вопреки карантинным ограничениям. В январе, во время локдауна, полицейские составили 4 административных протокола на ресторан Maison, который несмотря на введенный карантин продолжал принимать гостей.