Депутат Николаевского горсовета от «Слуги народа» Александр Разумный раскритиковал членов планово-бюджетной комиссии городского совета, в том числе и коллег по фракции, которые вчера не согласовали передачу парка Победы, который находится на балансе Департамента ЖКХ, на баланс Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета, а также не утвердили пообъектную роспись бюджета развития для Департамента энергетики на 91,6 миллионов гривен.

Свое мнение он опубликовал на странице в Facebook.

Отметим, что вопрос по 91,6 миллионам, как и по паркам, никто из присутсвующих на комиссии не поддержал.

В частности, против передачи парка голосовали: Федор Панченко («Пропозиція»), Наталья Горбенко («Слуга народа»), Светлана Бабарика («Европейская Солидарность»), Рамиль Агабеков («Слуга народа»), Сергей Кантор («Наш край»), Николай Капацына («Слуга народа»), Максим Коваленко («Пропозиція»), Андрей Кучеренко («Партия Шария»), Марина Мазанко («Оппозиционная платформа — За жизнь»), Виктория Переверзева («Европейская Солидарность»), Дмитрий Сичко («Пропозиція»), Владимир Топчий («Пропозиція»), Артем Хачатуров («Оппозиционная платформа — За жизнь») и Андрей Янтарь («Пропозиція»).

— Странно было видеть, что коллеги не поддержали вопрос о выделении средств на социальные объекты и завершение тех работ, которые не выполнило предыдущее руководство департамента. Также рассматривался вопрос о парке Победы, который аналогично не был поддержан. Когда депутаты восьмого созыва принимали присягу, все говорили о том, что не хотят играть в политику, намерены работать на благо города, но через полгода все забыли об обещаниях. Если кто-то хочет сделать парк Победы местом для прогулок - занимайтесь. Но не превращайте депутатские комиссии в политический балаган. Мы были выбраны, чтобы сделать город лучшим, - указал Александр Разумный.

Во вторник, 20 апреля, члены планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета рекомендовали сессии горсовета не согласовывать передачу парка Победы, который находится на балансе Департамента ЖКХ, на баланс Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета.